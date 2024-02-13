***VESTL* *KRGYO* *TSPOR* *MTRYO* *TUCLK* *MARTI* *ERBOS* *AKSUE* *GOLTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.02.2024 09:15
***VESTL******KRGYO******TSPOR******MTRYO******TUCLK******MARTI******ERBOS******AKSUE******GOLTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSUE, ERBOS, KRGYO, MARTI, MTRYO, TSPOR, TUCLK, VESTL, GOLTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248996
BIST
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12:509.179
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,59
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:5030,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0162
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:5033,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0067
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:502.002,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,01
|Açılış
|: 2.001,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:50
|CELHA
|29,88
|6.555.444
|% 244,24
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|KTLEV
|93,60
|166.830.141
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|114.487.787
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|298.389.217
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,68
|161.695.256
|% -5,50
|
|THYAO
|289,00
|4.582.076.378
|% -0,43
|
|GUBRF
|195,80
|4.522.988.570
|% 8,84
|
|EREGL
|47,16
|3.858.240.422
|% 1,64
|
|ISCTR
|27,32
|3.697.741.492
|% -0,07
|
|TUPRS
|164,20
|3.094.576.381
|% 0,86
|
|EKGYO
|10,84
|2.533.164.502
|% 3,44
|
|ISCTR
|27,32
|3.697.741.492
|% -0,07
|
|KLGYO
|5,17
|636.814.579
|% 6,16
|
|ZOREN
|5,08
|590.675.646
|% -0,20
|
|YKBNK
|23,44
|2.369.164.460
|% 1,03
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7206
|30,7282
|% 0,05
|
|Euro
|33,0990
|33,1253
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,7540
|38,9483
|% 0,22
|
|Frank
|34,7405
|34,9498
|% -0,55
|
|Riyal
|8,1724
|8,2134
|% 0,06
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|898,81
|900,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|912,80
|917,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,58
|82,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,66
|2.027,02
|% 0,66
|