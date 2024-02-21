***VESTL* *PATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.02.2024 18:34
***VESTL******PATEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PATEK, VESTL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında PATEK.E ve VESTL.E payları 22/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251159
BIST
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18:059.312
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -32,85
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
18:0531,0064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0962
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
18:0533,5549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1068
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5935
En Düşük
33,3775
18:052.016,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 4,69
|Açılış
|: 2.016,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VESTL
|91,30
|3.752.909.617
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|430.015.559
|% 10,00
|
|ISATR
|1.426.550,00
|1.426.550
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|7.163.663
|% 10,00
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|330.750.937
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|286.200.866
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|346.904.106
|% -9,98
|
|ETYAT
|14,84
|34.225.462
|% -9,95
|
|KERVN
|1,53
|10.029.983
|% -9,47
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|MIATK
|72,55
|9.960.888.233
|% 5,37
|
|THYAO
|279,25
|9.310.937.148
|% -0,71
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|KONTR
|291,75
|6.231.707.401
|% 9,99
|
|ZOREN
|6,02
|2.707.685.683
|% 2,21
|
|EREGL
|48,64
|16.031.683.490
|% -1,98
|
|EKGYO
|10,93
|2.933.128.048
|% 1,30
|
|ISCTR
|28,64
|6.568.625.273
|% 0,77
|
|ODAS
|10,33
|2.173.349.395
|% 5,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0003
|31,0064
|% 0,31
|
|Euro
|33,5386
|33,5549
|% 0,32
|
|Sterlin
|38,9917
|39,1873
|% 0,22
|
|Frank
|35,0733
|35,2846
|% 0,40
|
|Riyal
|8,2416
|8,2830
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,84
|% 0,66
|
|Platin
|883,59
|885,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,34
|949,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,83
|82,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,22
|2.022,55
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KZBGY
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 23.74 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 319, 269 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 581, 690 adet işlem
-
17:56MEGMT
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 55.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 199, 475 adet işlem
-
17:54BYDNR
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 35.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 222, 605 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, HEKTS, GUBRF