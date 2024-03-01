***VESTL* *VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
01.03.2024 13:24
***VESTL******VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler [VESBE]
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ İcra Kurulu Başkanı Sn. Ergün Güler'in Captial dergisinde yayımlanan ve geleceğe yönelik değerlendirmeler içeren röportajı ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253526
BIST
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15:299.152
En Düşük
|Değişim
|: -0,46%
|| -42,07
|Açılış
|: 9.218
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|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.113
En Yüksek
9.227
15:2931,3424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1089
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
15:2933,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0898
|Açılış
|: 33,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
15:292.069,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,77
|Açılış
|: 2.069,70
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
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2.073,32
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler15:27
|VKING
|37,84
|45.328.061
|% 10,00
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.659.820.506
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|417.268.387
|% 9,98
|
|ATEKS
|189,50
|46.090.531
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|63.807.935
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|426.950.963
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|378.262.399
|% -9,93
|
|EDATA
|31,66
|350.003.599
|% -6,88
|
|KBORU
|162,50
|1.478.594.725
|% -6,66
|
|EREGL
|45,80
|4.892.981.485
|% 0,62
|
|REEDR
|74,85
|4.282.984.895
|% 8,16
|
|KONTR
|299,25
|3.696.726.506
|% 4,27
|
|GUBRF
|203,00
|3.614.464.345
|% 1,20
|
|THYAO
|278,50
|3.594.033.467
|% -1,15
|
|ISCTR
|10,87
|1.260.754.262
|% -2,07
|
|EREGL
|45,80
|4.892.981.485
|% 0,62
|
|EKGYO
|11,31
|1.192.539.008
|% 1,89
|
|ZOREN
|5,57
|562.513.400
|% -1,24
|
|AKFGY
|2,60
|235.296.407
|% 3,59
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3361
|31,3411
|% 0,34
|
|Euro
|33,9503
|33,9588
|% 0,27
|
|Sterlin
|39,5017
|39,6998
|% 0,49
|
|Frank
|35,2599
|35,4723
|% 0,23
|
|Riyal
|8,3326
|8,3744
|% 0,36
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,71
|22,74
|% 0,66
|
|Platin
|877,19
|879,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|951,70
|955,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,17
|83,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,12
|2.054,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:27
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15:42ETILR
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15:40
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, COSMO, VKING
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15:40XU100
Endeks 9, 141 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 68, 859.00 milyon TL de