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***VESTL* *VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.08.2023 17:06
***VESTL* *VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VESTL******VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.06.2023 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Vestel Şirketler Grubu CEO'su Sayın Enis Turan Erdoğan emeklilik nedeniyle 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla görevini bırakacaktır. Aynı açıklamada CEO'luk görevini devralacağını belirttiğimiz Sayın Erdal Haspolat ise yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu görevi devralmayacağını bildirmiş olup 31 Ağustos 2023 itibarıyla Vestel Şirketler Grubu'ndaki pozisyonundan ayrılacaktır.    Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevine 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla halen Vestel Ticaret AŞ Yurtiçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Ergün Güler atanacaktır. Vestel'e 1999 yılında uzman olarak katılan Sayın Güler, 24 yıllık kariyeri süresince Vestel Şirketler Grubu'nda mali işler ve satış pazarlama alanlarında müdür, genel müdür yardımcılığı ve genel müdürlük görevlerini üstlenmiştir.  Sayın Erdal Haspolat'tan boşalacak Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğü görevine 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, 2005 yılından bu yana Vestel Beyaz Eşya'da mühendis, müdür ve genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Sayın Hasan Uğur atanacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189957


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Yarım 5.496 5.565 -7,00  
Çeyrek 2.739 2.782 -4,00  
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