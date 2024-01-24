***VESTL* *VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL******VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VESBE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarHakim ortağımız Zorlu Holding AŞ'nin (Zorlu Holding) Şirketimize yaptığı bildirime göre, 27 yıldır Zorlu Grubu'nda önemli görevlerde bulunan ve 2013 yılından bu yana Zorlu Holding CEO'su olarak görev yapan Ömer Yüngül emekli olması nedeniyle 21 Haziran 2024 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacaktır. Aynı tarihten geçerli olmak üzere Zorlu Holding CEO'luk görevini 2002 yılından bu yana Zorlu Holding'de Mali İşler Grubu Başkanı (CFO) olarak görev yapan ve aynı zamanda Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Üyesi ve Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi olan Bekir Cem Köksal devralacaktır. Bekir Cem Köksal, 1 Şubat - 21 Haziran 2024 tarihleri arasında Zorlu Holding CEO Yardımcılığı görevini de yürütecektir. 1 Mart 2024 tarihi itibarıyla, halen Vestel Şirketler Grubu Mali İşler Genel Müdürü olarak görev yapan Alp Dayı Zorlu Holding CFO'luğu görevini devralacak ve yerine Vestel Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bülent Kiracıoğlu atanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242508BIST