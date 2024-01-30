***VESTL* *VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL******VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [VESBE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Türk Metal Sendikası arasında bugün toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243649BIST