***VESTL* *VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.01.2024 17:00
***VESTL******VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Türk Metal Sendikası arasında bugün toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243649
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18:058.474
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|88,00
|583.608.274
|% 10,00
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|BYDNR
|32,78
|119.159.981
|% 10,00
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|BURVA
|115,50
|52.146.716
|% 10,00
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|MRSHL
|2.002,00
|348.717.848
|% 10,00
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|MIPAZ
|78,10
|44.400.548
|% 10,00
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|YBTAS
|184.500,00
|4.952.988
|% -8,33
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|VAKFN
|5,53
|219.245.019
|% -6,90
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|QNBFL
|830,50
|4.512.720
|% -6,58
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|SUMAS
|258,25
|2.472.700
|% -6,26
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|RALYH
|80,90
|63.379.917
|% -5,88
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|THYAO
|272,00
|9.880.015.837
|% -0,73
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|ISCTR
|25,62
|4.505.069.733
|% 2,07
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|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
|% 1,12
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|EREGL
|43,34
|3.398.228.943
|% -0,87
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|TCELL
|69,35
|3.240.454.727
|% 0,07
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|EKGYO
|10,15
|2.910.810.534
|% -0,49
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|YKBNK
|21,58
|3.835.361.124
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|ISCTR
|25,62
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|4,03
|645.477.761
|% -0,25
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|PETKM
|21,78
|3.183.810.118
|% 1,49
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,3495
|30,3548
|% 0,03
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|Euro
|32,9196
|32,9279
|% 0,09
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|Sterlin
|38,3111
|38,5032
|% -0,37
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|Frank
|35,0040
|35,2148
|% -0,23
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|Riyal
|8,0705
|8,1110
|% 0,04
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,03
|23,07
|% 0,66
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|Platin
|921,19
|922,55
|% 0,66
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|Paladyum
|974,21
|979,03
|% 0,66
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|Brent Pet.
|82,21
|82,21
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.032,71
|2.032,98
|% 0,66
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