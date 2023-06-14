***VESTL* *VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
14.06.2023 13:01
***VESTL******VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
13.06.2023 tarihinde, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 11-11,2 TL fiyat aralığından toplam 7.750.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 13.06.2023 tarihi itibarıyla %80,18'e gerilemiştir.
13.06.2023 tarihinde yapılan Pay Satım Bildirimi, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ işaretlenerek tekrar yapılmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/06/2023 7.750.000 7.750.000 1.290.552.236 1.282.802.236 % 80,66 % 80,66 % 80,18 % 80,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158587
BIST
14:375.442
En Düşük
|Değişim
|: 0,25%
|| 13,41
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.491
14:3723,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0335
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
14:3725,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0632
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6004
En Düşük
25,2311
14:371.475,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.475,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.473,01
BIST En Aktif Hisseler14:35
|BJKAS
|17,05
|176.994.726
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.120.702
|% 10,00
|
|INTEM
|96,30
|33.520.817
|% 9,99
|
|BRSAN
|262,10
|759.966.556
|% 9,99
|
|SONME
|36,12
|10.098.125
|% 9,99
|
|PSGYO
|7,29
|256.163.974
|% -9,89
|
|TBORG
|28,00
|4.232.666
|% -8,20
|
|BURCE
|179,90
|59.985.828
|% -7,79
|
|KTLEV
|15,14
|1.312.509.065
|% -6,77
|
|PENTA
|23,70
|637.277.590
|% -5,58
|
|THYAO
|180,80
|7.408.694.394
|% 1,69
|
|AKBNK
|18,50
|3.247.877.427
|% 2,61
|
|YKBNK
|12,25
|3.102.995.704
|% 4,26
|
|SASA
|54,95
|3.030.618.884
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,41
|2.404.456.936
|% 3,31
|
|YKBNK
|12,25
|3.102.995.704
|% 4,26
|
|ISCTR
|13,41
|2.404.456.936
|% 3,31
|
|AKBNK
|18,50
|3.247.877.427
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,37
|918.878.158
|% -0,54
|
|SKBNK
|2,56
|254.464.806
|% 2,40
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5847
|23,5978
|% -0,14
|
|Euro
|25,4849
|25,4941
|% 0,06
|
|Sterlin
|29,7090
|29,8580
|% -0,03
|
|Frank
|26,0010
|26,1576
|% -0,03
|
|Riyal
|6,2628
|6,2943
|% -0,33
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,55
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.474
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|9.819
|9.967
|-104,00
|
|Tam
|9.767
|10.028
|-98,80
|
|Yarım
|4.784
|4.871
|-28,00
|
|Çeyrek
|2.392
|2.435
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|18,03
|18,05
|0,05
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|1,03
|
Seans Raporu
14:35
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