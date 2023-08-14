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***VESTL* *VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

14.08.2023 19:16
***VESTL* *VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***VESTL******VESBE*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

14.08.2023 tarihinde, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 14,80-15,04 TL fiyat aralığından toplam 32.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 14.08.2023 tarihi itibarıyla %77,33'e gerilemiştir. Bu pay satışını takip eden 180 gün boyunca ilave hisse satışı yapılmayacağını taahhüt ederiz. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
14/08/2023 0 32.000.000 32.000.000 1.269.302.236 1.237.302.236 % 79,33 % 79,33 % 77,33 % 77,33
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185368


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Tam 11.110 11.197 9,00  
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