***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020 - 31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.06.2020Tescil Tarihi--Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su--Açıklamalar03.06.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853562BIST