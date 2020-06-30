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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

30.06.2020 18:34
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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.06.2020
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar

03.06.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin önerisi Genel Kurul'da kabul edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853562


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KRDMA 4,18 104.185.158 % 10,00  
AKMGY 36,30 4.751.658 % 10,00  
AYEN 5,51 194.238.255 % 9,98  
BURVA 21,72 12.165.498 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4595 8,5019 % 0,63  
Frank 7,2083 7,2517 % 0,42  
Riyal 1,8218 1,8309 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 393 393 2,49  
Cumhuriyet 2.542 2.564 12,80  
Tam 2.617 2.630 13,00  
Yarım 1.271 1.287 6,30  
Çeyrek 636 644 3,20  
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