GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.03.2020 18:27
GÜNCEL HABERLER



***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerli olmak üzere uzatılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, bu kapsamda gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına ve Esas Sözleşme tadilinin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827717


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0593.640
Değişim :  -7,26% |  -7.326,77
Açılış :  98.448  
Önceki Kapanış :  100.966  
En Yüksek
99.027 En Düşük
92.854
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 2,76 80.376.062 % 20,00  
VKING 3,91 14.638.383 % 15,00  
PINSU 2,69 28.721.614 % 13,50  
ECILC 4,51 488.037.592 % 13,03  
SELEC 8,16 234.888.811 % 10,57  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8613 7,9007 % -0,98  
Frank 6,5847 6,6244 % -0,15  
Riyal 1,6757 1,6841 % 1,56  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.571 1.571 -64,10  
Altın Gr. 317 317 -9,90  
Cumhuriyet 2.120 2.152 -71,00  
Tam 2.114 2.168 -66,29  
Yarım 1.022 1.049 -32,06  
Çeyrek 512 524 -16,03  
Gümüş.Ons 15,57 15,60 -1,17  
Gümüş Gr. 3,15 3,15 -0,20  
B. Petrol 33,37 33,37 -2,42  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru