***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.04.2021 19:55
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.03.2021 ve 23.03.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924545
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|IDGYO
|10,34
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|CEOEM
|6,60
|91.830.928
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|YYAPI
|1,87
|68.901.057
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|FRIGO
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|IZFAS
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|11,00
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|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
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|1.495
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|25,18
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