***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
10.03.2020 19:43
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2020
Karar Sayısı
2020/15
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ:10.03.2020 KARAR SAYISI:2020/15 Şirketimizce hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2019 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda - Tarafımızca incelendiğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Elmas Melih Araz Bekir Ağırdır Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetici Alp Dayı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826531
BIST
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BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
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|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 1,52
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|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% -9,04
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,9335
|7,9732
|% -1,27
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|Frank
|6,5517
|6,5911
|% -0,90
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|Riyal
|1,6333
|1,6414
|% 0,12
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-27,37
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,44
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,91
|-0,12
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|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,02
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|B. Petrol
|36,72
|36,72
|2,36
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