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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

10.03.2020 19:43
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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2020
Karar Sayısı
2020/15
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI      FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN        KARAR TARİHİ:10.03.2020                                                                 KARAR SAYISI:2020/15                          Şirketimizce hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 2019 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda -          Tarafımızca incelendiğini,    -          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    -          Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.    Saygılarımızla,  Denetim Komitesi Başkanı     Denetim Komitesi Üyesi        Elmas Melih Araz      Bekir Ağırdır Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetici            Alp Dayı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826531


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