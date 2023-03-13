Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

13.03.2023 20:44
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2023
Karar Sayısı
2023/9
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 13/03/2023 KARAR SAYISI: 2023/9 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda a)Tarafımızca incelendiğini,  b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,  a)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,
Elmas Melih ARAZ                           Bekir AĞIRDIR                        Alp DAYI Denetim Komitesi Başkanı                 Denetim Komitesi Üyesi          Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetici



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123948


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.323
Değişim :  -1,14% |  -61,37
Açılış :  5.415  
Önceki Kapanış :  5.385  
En Yüksek
5.429 En Düşük
5.283
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KGYO 41,80 81.103.748 % 10,00  
GOKNR 14,64 26.429.255 % 9,99  
ALFAS 291,70 290.642.413 % 9,99  
EMKEL 10,25 309.317.583 % 9,98  
VKING 40,12 25.499.544 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9660 18,9739 % 0,04  
Euro 20,3211 20,3380 % -0,09  
Sterlin 23,0270 23,1425 % -0,03  
Frank 20,7124 20,8372 % -0,01  
Riyal 5,0394 5,0647 % 0,07  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.911 1.911 -2,70  
Altın Gr. 1.167 1.167 -0,11  
Cumhuriyet 7.796 7.913 120,00  
Tam 7.886 7.950 -8,00  
Yarım 3.852 3.890 -4,00  
Çeyrek 1.926 1.945 -2,00  
Gümüş.Ons 21,75 21,77 -0,06  
Gümüş Gr. 13,29 13,31 0,00  
B. Petrol 80,75 80,75 0,06  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru