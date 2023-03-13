***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
13.03.2023 20:44
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2023
Karar Sayısı
2023/9
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 13/03/2023 KARAR SAYISI: 2023/9 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait faaliyet raporunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda a)Tarafımızca incelendiğini, b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, a)Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,
Elmas Melih ARAZ Bekir AĞIRDIR Alp DAYI Denetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123948
BIST
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|Önceki Kapanış
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1.167,81
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KGYO
|41,80
|81.103.748
|% 10,00
|
|GOKNR
|14,64
|26.429.255
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|290.642.413
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,25
|309.317.583
|% 9,98
|
|VKING
|40,12
|25.499.544
|% 9,98
|
|PENTA
|30,96
|515.484.580
|% -10,00
|
|VANGD
|6,62
|17.187.767
|% -9,93
|
|DEVA
|46,92
|156.118.632
|% -9,51
|
|CANTE
|60,10
|267.984.205
|% -9,42
|
|CEOEM
|18,17
|84.530.086
|% -9,24
|
|ASTOR
|53,75
|5.198.910.664
|% 2,97
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|EREGL
|39,92
|4.388.151.062
|% -2,06
|
|SASA
|119,10
|3.943.193.565
|% 6,91
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|ISCTR
|14,17
|4.607.040.275
|% -2,68
|
|YKBNK
|11,14
|3.444.527.211
|% -6,07
|
|EKGYO
|7,94
|1.915.355.439
|% -1,85
|
|SKBNK
|2,45
|481.540.166
|% -6,13
|
|AKBNK
|18,70
|3.091.334.902
|% -4,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9660
|18,9739
|% 0,04
|
|Euro
|20,3211
|20,3380
|% -0,09
|
|Sterlin
|23,0270
|23,1425
|% -0,03
|
|Frank
|20,7124
|20,8372
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0394
|5,0647
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,70
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.886
|7.950
|-8,00
|
|Yarım
|3.852
|3.890
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.926
|1.945
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,31
|0,00
|
|B. Petrol
|80,75
|80,75
|0,06
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Seans Raporu
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