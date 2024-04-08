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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

08.04.2024 18:44
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/04/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Cylinda AB
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Beyaz eşya ürünlerinin satış, pazarlama ve dağıtımı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
25.000 SEK
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Gerekli yasal izinlerin alınması ve pay devir işlemini takiben tamamlanması planlanmaktadır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
25.000 SEK
Beher Payın Alış Fiyatı
Kapanışta belli olacaktır.
Toplam Tutar
Kapanışta belli olacaktır.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
Henüz Belli Değil
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
Henüz Belli Değil
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Henüz Belli Değil
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
Henüz Belli Değil
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Elektroskandia Sverige AB
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
08/04/2024
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat uyarınca gerekmemektedir
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin marka odaklı, stratejik global büyüme hedefi doğrultusunda, beyaz eşya alanında faaliyet gösteren, İsveç Şirketler Ticaret Sicili'ne 559450-8375 sicil numarası ile kayıtlı olan Cylinda AB'nin sermayesini temsil eden her biri 1 İsveç Kronu (SEK) nominal değerde 25.000 adet paylarının tamamının satın alımı için, İsveç Rekabet Otoritesi nezdinde gerekli yasal iznin alınması ve kapanış tarihinde, hisse alım sözleşmesinde düzenlenen esaslara göre hisse alım bedelinin uyarlanarak ödenmesi kaydıyla, %100 dolaylı bağlı ortağımız Vestel Holland B.V. ile Elektroskandia Sverige AB arasında 8 Nisan 2024 tarihinde (bugün) Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu stratejik yatırım, Şirketimizin uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşmasını destekleyecek ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerindeki pazar payını artırmasına katkı sağlayacaktır. 
Hisse alımı konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin Hisse Alım Sözleşmesi'nin imzalanması ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirketimizin pazarlık gücü ile faaliyetlerinin özellikle rekabet hukuku açısından olumsuz yönde etkilenmemesi adına, söz konusu bilginin kamuya açıklanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, Şirketimizin 14.11.2023 ve 2023/46 sayılı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271109


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