***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/04/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıCylinda ABEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuBeyaz eşya ürünlerinin satış, pazarlama ve dağıtımıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi25.000 SEKEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihGerekli yasal izinlerin alınması ve pay devir işlemini takiben tamamlanması planlanmaktadır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı25.000 SEKBeher Payın Alış FiyatıKapanışta belli olacaktır.Toplam TutarKapanışta belli olacaktır.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Henüz Belli DeğilEdinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)Henüz Belli DeğilEdinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Henüz Belli Değilİşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Henüz Belli DeğilOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkilemesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıElektroskandia Sverige ABKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi08/04/2024Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık usulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat uyarınca gerekmemektedirDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin marka odaklı, stratejik global büyüme hedefi doğrultusunda, beyaz eşya alanında faaliyet gösteren, İsveç Şirketler Ticaret Sicili'ne 559450-8375 sicil numarası ile kayıtlı olan Cylinda AB'nin sermayesini temsil eden her biri 1 İsveç Kronu (SEK) nominal değerde 25.000 adet paylarının tamamının satın alımı için, İsveç Rekabet Otoritesi nezdinde gerekli yasal iznin alınması ve kapanış tarihinde, hisse alım sözleşmesinde düzenlenen esaslara göre hisse alım bedelinin uyarlanarak ödenmesi kaydıyla, %100 dolaylı bağlı ortağımız Vestel Holland B.V. ile Elektroskandia Sverige AB arasında 8 Nisan 2024 tarihinde (bugün) Hisse Alım Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu stratejik yatırım, Şirketimizin uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşmasını destekleyecek ve özellikle Kuzey Avrupa ülkelerindeki pazar payını artırmasına katkı sağlayacaktır.Hisse alımı konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin Hisse Alım Sözleşmesi'nin imzalanması ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirketimizin pazarlık gücü ile faaliyetlerinin özellikle rekabet hukuku açısından olumsuz yönde etkilenmemesi adına, söz konusu bilginin kamuya açıklanması Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, Şirketimizin 14.11.2023 ve 2023/46 sayılı tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ertelenmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271109BIST