***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12.11.2020 tarihli basın açıklamasına istinaden, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (Vestel Elektronik), İspanyol enerji şirketi Iberdrola S.A.'nın (Iberdrola) uluslararası elektrikli araç şarj cihazları (EVC) projesi için açtığı ihaleyi kazanmış olup projenin 3 tedarikçisinden biri olmak üzere Iberdrola ile anlaşma imzalamıştır. Iberdrola'nın sürdürülebilir ulaşım planının bir parçası olarak hayata geçirilecek bu proje kapsamında önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa'da 150 bin adet elektrikli araç şarj istasyonu kurulması planlanmaktadır. Projenin toplam büyüklüğü 45 milyon Avro civarındadır. Vestel Elektronik bu proje kapsamında 5 yıl içinde Iberdrola'nın başta İspanya, İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kuracağı elektrikli araç şarj istasyonları için 50.000 adet EVC04 EV şarj cihazı sağlamayı planlamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888492BIST