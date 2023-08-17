***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.06.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2023AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin finansal sonuçları bu tablo içerisine dahil edilmediğinden önümüzdeki günlerde açıklanacak konsolide gelir tablosunun ekteki tablo ile farklılıklar göstermesi beklenmeli ve ekteki mali tablo, SPK mevzuatına göre açıklanacak konsolide finansal tablolarımızın öngörülmesinde kullanılmamalıdır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186575BIST