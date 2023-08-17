***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2023 18:30
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2023
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir. Şirketin bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin finansal sonuçları bu tablo içerisine dahil edilmediğinden önümüzdeki günlerde açıklanacak konsolide gelir tablosunun ekteki tablo ile farklılıklar göstermesi beklenmeli ve ekteki mali tablo, SPK mevzuatına göre açıklanacak konsolide finansal tablolarımızın öngörülmesinde kullanılmamalıdır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186575
BIST