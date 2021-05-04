***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
04.05.2021 17:48
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.02.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/22 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza 03.05.2021 tarihinde tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934469
BIST
17:541.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,58
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.411
17:548,3002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0528
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
17:549,9949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0391
En Düşük
9,9291
17:54479,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,39
|Açılış
|: 479,02
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
481,10
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler17:54
|BEYAZ
|11,77
|6.739.029
|% 10,00
|
|TSPOR
|2,09
|85.236.053
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|58.172.254
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.277.293
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|14.456.267
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|PRKME
|5,71
|61.535.721
|% -7,75
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|EREGL
|19,67
|1.761.775.459
|% 3,74
|
|THYAO
|12,65
|1.227.998.098
|% -2,09
|
|KRDMD
|7,62
|925.978.463
|% 3,11
|
|GARAN
|7,27
|911.196.862
|% -1,36
|
|PETKM
|6,90
|816.519.545
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,07
|347.361.133
|% -2,36
|
|GARAN
|7,27
|911.196.862
|% -1,36
|
|DOHOL
|2,99
|368.268.189
|% 1,01
|
|KRDMD
|7,62
|925.978.463
|% 3,11
|
|PETKM
|6,90
|816.519.545
|% 1,47
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2946
|8,3002
|% 0,64
|
|Euro
|9,9870
|9,9949
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4837
|11,5413
|% 0,39
|
|Frank
|9,0639
|9,1185
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2078
|2,2188
|% 0,66
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,02
|
|Altın Gr.
|479
|479
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,90
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,45
|68,45
|0,89
|
Seans Raporu
17:54
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 28 kaybederek (% -0.22 ) 1, 480
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17:59
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17:59ECZYT
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 43.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 717 adet işlem
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17:58AYDEM
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 912, 066 adet işlem