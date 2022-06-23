***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
23.06.2022 18:54
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13.04.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 2022/31 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039001
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0045
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2817
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0484
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.021,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.021,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3409
|17,3443
|% 0,03
|
|Euro
|18,2304
|18,2817
|% -0,26
|
|Sterlin
|21,1449
|21,2509
|% -0,15
|
|Frank
|17,9854
|18,0937
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6091
|4,6322
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-5,79
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,96
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.892
|-26,00
|
|Yarım
|3.324
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,61
|
Seans Raporu
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