***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
05.12.2022 17:13
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.11.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarihli ve 2022/66 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084415
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0243
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0393
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.062,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -14,13
|Açılış
|: 1.062,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.062,04
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6388
|18,6587
|% 0,13
|
|Euro
|19,5697
|19,5900
|% -0,20
|
|Sterlin
|22,6329
|22,7464
|% -0,82
|
|Frank
|19,7216
|19,8404
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9441
|4,9689
|% 0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-24,75
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|-13,93
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.128
|7.196
|-78,00
|
|Yarım
|3.457
|3.518
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.759
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|13,31
|13,33
|-0,54
|
|B. Petrol
|85,16
|85,16
|-0,41
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
-
17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347