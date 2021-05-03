***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
03.05.2021 17:36
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 750.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.04.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.04.2022
Ek Açıklamalar
25.02.2021 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021/22 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VESTL İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934183
BIST
17:331.416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 18,32
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.400
17:338,2652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2395
17:339,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0161
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
17:33478,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,47
|Açılış
|: 478,22
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
478,63
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler17:33
|SAYAS
|32,78
|12.143.446
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,32
|66.728.127
|% 10,00
|
|CLEBI
|247,50
|21.754.422
|% 10,00
|
|MRSHL
|271,70
|1.804.631
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.934.955
|% 9,99
|
|KRTEK
|10,53
|37.750.450
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|90.913.540
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|18.452.837
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,82
|1.025.045.789
|% 4,82
|
|KOZAL
|115,50
|753.175.682
|% 2,21
|
|GARAN
|7,27
|685.475.245
|% 0,83
|
|PETKM
|6,79
|631.724.676
|% 1,19
|
|SISE
|7,72
|580.465.321
|% 2,80
|
|YKBNK
|2,11
|260.487.951
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,84
|198.373.196
|% 1,10
|
|GARAN
|7,27
|685.475.245
|% 0,83
|
|PETKM
|6,79
|631.724.676
|% 1,19
|
|AKBNK
|4,94
|416.551.328
|% 1,23
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2572
|8,2652
|% -0,12
|
|Euro
|9,9729
|9,9867
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,4720
|11,5295
|% 0,63
|
|Frank
|9,0512
|9,1058
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1972
|2,2082
|% -0,12
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|25,85
|
|Altın Gr.
|478
|478
|7,47
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|0,99
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,16
|0,26
|
|B. Petrol
|67,51
|67,51
|0,75
|
Seans Raporu
17:33
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