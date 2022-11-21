***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.11.2022 16:48
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi BORÇLANMA ARACI İHRACINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu'nun 31.10.2022 tarihli kararı uyarınca, Şirketimizce 1.500.000.000 TL (BirbuçukmilyarTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 5 (beş) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde, bir veya birden çok seferde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde, borçlanma aracı ihraç edilmesine ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VEL SPK YKK 2022-46.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081430
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,1504
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
18:051.040,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,38
|Açılış
|: 1.040,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.039,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|OBASE
|28,16
|37.067.634
|% 10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.407
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.659.818
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.226.097
|% 0,28
|
|ASELS
|41,58
|4.900.275.032
|% 4,68
|
|EKGYO
|5,78
|4.280.613.418
|% 5,28
|
|EREGL
|37,70
|3.881.327.888
|% 2,17
|
|YKBNK
|11,41
|3.590.547.068
|% 4,20
|
|EKGYO
|5,78
|4.280.613.418
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.259.262
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|834.470.911
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.590.547.068
|% 4,20
|
|ISCTR
|9,75
|2.706.762.846
|% 2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6103
|18,6209
|% 0,06
|
|Euro
|19,0716
|19,0846
|% -0,78
|
|Sterlin
|21,9300
|22,0400
|% -0,53
|
|Frank
|19,3725
|19,4892
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9391
|4,9639
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-10,95
|
|Altın Gr.
|1.043
|1.043
|-3,65
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.986
|7.077
|-54,00
|
|Yarım
|3.398
|3.460
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.729
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,25
|83,25
|-4,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de