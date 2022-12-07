***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
07.12.2022 17:39
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır.
Yetkili Organ Karar Tarihi 31.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 02.12.2022
Ek Açıklamalar
21.11.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarihli ve 2022/66 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Vestel Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085527
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
18:0519,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0738
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
18:051.067,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,16
|Açılış
|: 1.066,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.071,79
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|4,40
|64.083.319
|% 10,00
|
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|VBTYZ
|67,50
|42.536.266
|% -10,00
|
|UZERB
|119,70
|2.550.418
|% -10,00
|
|PRDGS
|12,07
|56.703.873
|% -9,99
|
|EUREN
|15,08
|946.103.792
|% -9,94
|
|HEDEF
|21,12
|40.494.714
|% -9,74
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|THYAO
|134,70
|10.679.323.637
|% -0,66
|
|ASELS
|49,38
|7.128.829.004
|% 0,69
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|EREGL
|40,70
|4.772.492.293
|% -4,42
|
|KRDMD
|16,78
|14.994.016.336
|% -5,20
|
|EKGYO
|6,92
|3.011.780.383
|% -4,42
|
|PETKM
|17,06
|5.884.826.601
|% -5,22
|
|ADESE
|1,95
|615.375.834
|% 6,56
|
|ISCTR
|9,89
|2.879.831.609
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6398
|18,6447
|% 0,05
|
|Euro
|19,5767
|19,5915
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,6415
|22,7550
|% 0,43
|
|Frank
|19,7654
|19,8844
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9422
|4,9669
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|9,32
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|5,04
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.183
|7.239
|39,00
|
|Yarım
|3.478
|3.539
|19,00
|
|Çeyrek
|1.745
|1.769
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|13,54
|13,56
|0,25
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ