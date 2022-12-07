***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır.Yetkili Organ Karar Tarihi 31.10.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 01.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 02.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 02.12.2023İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 02.12.2022Ek Açıklamalar21.11.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.12.2022 tarihli ve 2022/66 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza bugün tebliğ edilen ihraç belgesi ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Vestel Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085527BIST