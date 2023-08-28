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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.08.2023 07:51
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satış
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 07.07.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.08.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.08.2024

Ek Açıklamalar
23.06.2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarihli ve 2023/50 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza tebliğ edilen ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 VEL-Başvuru Formu İMZALI.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189822


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Tam 10.982 11.155 54,00  
Yarım 5.508 5.599 27,00  
Çeyrek 2.746 2.799 13,00  
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