***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara SatışYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.06.2023İhraç Tavanı Tutarı 2.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 07.07.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.08.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.08.2024Ek Açıklamalar23.06.2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden, Şirketimizin borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.08.2023 tarihli ve 2023/50 sayılı bülteninde onayı duyurulan ve tarafımıza tebliğ edilen ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve imzalı başvuru formu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi.pdfEK: 2 VEL-Başvuru Formu İMZALI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189822BIST