***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2021 17:52
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.03.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 16.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 15.04.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 21.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930586
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|FORMT
|1,15
|11.235.056
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|BURVA
|27,50
|2.675.499
|% 10,00
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|KONTR
|54,80
|24.768.158
|% 10,00
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|INTEM
|31,68
|4.178.471
|% 10,00
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|KSTUR
|223,40
|265.807
|% 10,00
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|NUGYO
|11,40
|1.941.283
|% -9,95
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|4,02
|106.170.714
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|GSRAY
|3,23
|161.446.106
|% -9,52
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|27,00
|651.037
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|GARAN
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|EREGL
|17,95
|957.184.849
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|KOZAL
|107,70
|820.140.152
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|THYAO
|11,24
|606.078.314
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|SASA
|44,58
|533.760.685
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|GARAN
|7,04
|1.508.637.485
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|YKBNK
|2,09
|364.212.215
|% 0,97
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|EKGYO
|1,81
|303.036.403
|% 0,00
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|TSKB
|1,21
|141.536.354
|% 0,00
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|AKBNK
|4,87
|409.633.667
|% -0,20
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|Dolar
|8,2887
|8,2911
|% 1,37
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|Euro
|9,9633
|9,9691
|% 1,04
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|Sterlin
|11,4443
|11,5016
|% 0,73
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|Frank
|9,0022
|9,0564
|% 1,30
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|Riyal
|2,2046
|2,2156
|% 1,35
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|Altın Gr.
|476
|476
|3,87
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|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
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|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
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|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
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|Çeyrek
|757
|775
|7,69
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|Gümüş.Ons
|26,24
|26,28
|-0,30
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|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,02
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|B. Petrol
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|65,60
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