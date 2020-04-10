***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.09.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarS&P, Vestel Elektronik'in kredi notunu Şirketin Haziran 2020'ye kadar vadesi gelecek borçlarının bir kısmının vadesini ilgili finansal kuruluşlar ile mutabık kalarak uzatacak olması ve Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle geçici olarak CCC+'dan SD'ye indirmiştir. Kuruluş vade uzatma işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şirketin kredi notunu tekrar değerlendirecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837262BIST