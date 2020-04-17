***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
17.04.2020 18:08
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.04.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Standard & Poor's Vestel Elektronik'in kredi notunu "SD"den "CCC-"ye yükseltirken, notun görünümünü negatif olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839068
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05375,60
En Yüksek
|Değişim
|: -2,13%
|| -8,17
|Açılış
|: 375,60
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6382
|8,6815
|% 0,15
|
|Frank
|7,1395
|7,1825
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8402
|1,8494
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|-33,48
|
|Altın Gr.
|375
|376
|-8,17
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.470
|-52,90
|
|Tam
|2.483
|2.546
|-50,60
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|-26,50
|
|Çeyrek
|605
|619
|-13,20
|
|Gümüş.Ons
|15,16
|15,19
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,30
|28,30
|0,48
|