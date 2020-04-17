***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.04.2020 tarihli özel durum açıklamamıza istinaden, Standard & Poor's Vestel Elektronik'in kredi notunu "SD"den "CCC-"ye yükseltirken, notun görünümünü negatif olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839068BIST