***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'den gelen talep doğrultusunda 29.06.2020 tarihi itibarıyla Şirketle ilgili tüm kredi derecelendirme faaliyetlerini sonlandırmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853324BIST