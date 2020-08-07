***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
07.08.2020 14:57
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
07/08/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/08/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda, Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ ("SAHA") arasında 07.08.2020 tarihinde bir yıl süre ile geçerli olacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalanmıştır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866636
BIST
16:151.034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.030
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|Önceki Kapanış
|: 1.034
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1.045
En Düşük
985
16:157,2373
En Yüksek
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|Açılış
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7,3707
En Düşük
7,1239
16:158,5321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
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|Açılış
|: 8,5900
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,4296
16:15476,65
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|Değişim
|: -0,58%
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|Açılış
|: 476,65
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|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
470,89
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|42,90
|1.444.226
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|185.260
|% 10,00
|
|ALCAR
|78,20
|6.572.213
|% 9,99
|
|TKURU
|41,68
|1.673.535
|% 9,97
|
|MSGYO
|2,87
|7.765.940
|% 9,96
|
|BFREN
|695,70
|637.261
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|22.084
|% -10,00
|
|ROYAL
|2,52
|6.484.930
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,83
|2.199.714.954
|% -3,17
|
|ASELS
|15,88
|1.269.754.886
|% 3,99
|
|GARAN
|6,50
|1.169.516.750
|% 0,46
|
|SISE
|5,97
|1.104.501.062
|% 3,83
|
|GUSGR
|5,20
|755.634.737
|% 1,56
|
|EKGYO
|1,83
|2.199.714.954
|% -3,17
|
|KRDMD
|2,54
|519.859.761
|% -1,93
|
|TSKB
|1,04
|191.867.462
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.104.501.062
|% 3,83
|
|GARAN
|6,50
|1.169.516.750
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4036
|9,4507
|% -0,68
|
|Frank
|7,8618
|7,9092
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9160
|1,9256
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.050
|2.051
|-12,68
|
|Altın Gr.
|476
|476
|-3,21
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.230
|-113,80
|
|Tam
|3.215
|3.412
|-49,00
|
|Yarım
|1.561
|1.622
|-54,60
|
|Çeyrek
|783
|830
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,32
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|-0,18
|