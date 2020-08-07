***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi07/08/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi06/08/2021Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaKurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda, Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ ("SAHA") arasında 07.08.2020 tarihinde bir yıl süre ile geçerli olacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalanmıştır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866636BIST