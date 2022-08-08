***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
08.08.2022 15:26
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
08/08/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
08/08/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Kurumsal yönetim derecelendirme notunun yenilenmesi konusunda, Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ arasında 08.08.2022 tarihinde bir yıl süre ile geçerli olacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052896
BIST
15:372.791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 40,26
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
15:3717,9695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0573
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
15:3718,3304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0891
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
15:371.029,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.029,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler15:37
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.782.072
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.248.710
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|193.106.962
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|150.621.956
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.296.243
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|210.844.304
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|200.285.798
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,08
|24.917.356
|% -9,65
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|THYAO
|58,25
|3.381.859.372
|% 0,09
|
|EKGYO
|3,47
|2.078.836.804
|% -0,86
|
|EREGL
|28,50
|1.464.539.381
|% 3,34
|
|SISE
|23,90
|1.438.117.504
|% 2,14
|
|AKBNK
|9,26
|1.265.131.261
|% -1,17
|
|EKGYO
|3,47
|2.078.836.804
|% -0,86
|
|TSKB
|3,20
|975.746.375
|% 0,63
|
|SKBNK
|2,27
|694.674.561
|% 2,71
|
|YKBNK
|5,18
|1.157.175.652
|% -1,15
|
|ALBRK
|1,57
|247.333.361
|% -1,26
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9597
|17,9695
|% 0,32
|
|Euro
|18,3213
|18,3304
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,6813
|21,7900
|% 0,58
|
|Frank
|18,6762
|18,7887
|% 0,70
|
|Riyal
|4,7638
|4,7877
|% 0,23
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|6,06
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|8,33
|
|Cumhuriyet
|6.871
|6.975
|25,00
|
|Tam
|6.921
|6.972
|-18,00
|
|Yarım
|3.372
|3.408
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.691
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,25
|20,27
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,27
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-0,98
|
Seans Raporu
15:37
daha fazla
-
15:52FENER
Yüzde 5.87 oranında artışla 53.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 640, 666 adet işlem
-
15:51BERA
Yüzde 4.71 oranında artışla 16.02 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 900, 365 adet işlem
-
15:50GARFA
Yüzde 9.58 oranında artışla 15.33 lira fiyatla işlem gören hissede 485, 064 adet işlem
-
15:49XU100
Endeks 2, 789 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 38 üstünde . İşlem hacmi 33, 063.00 milyon TL de
-
15:49MNDRS
Yüzde 9.13 oranında artışla 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 467, 965 adet işlem