***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 09:56
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve global markalarla olan stratejik işbirliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda, %100 bağlı ortaklığımız olan Vestel Ticaret AŞ, 20.05.2021 tarihinde Posco International Corporation ile AB ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyeti ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere toplam 49 ülke için Daewoo markası lisansı altında televizyon ve beyaz eşya ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımına ilişkin hakları kapsayan bir marka lisans anlaşması imzalamıştır. Söz konusu anlaşma, 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 10 yıl süre ile geçerli olacaktır. İmzalanan marka lisans anlaşması ile Şirketimizin Türkiye'deki ve ihracat pazarlarındaki rekabet gücünün ve markalı satışlarının artırılması hedeflenmektedir. Bu açıklamada bahsi geçen anlaşmaya ilişkin niyet mektubunun imzalanması aşamasında, nihai görüşmelere geçilip geçilmeyeceği belirsizlik taşıdığından ve kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden ve Şirketin süreç içerisindeki rekabet ve pazarlık gücü olumsuz etkilenebileceğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanması Yönetim Kurulu'nun 07.10.2020 tarih ve 2020/45 sayılı erteleme kararı ile bağlayıcı bir sözleşme akdedilene kadar ertelenmiştir. Nihai sözleşmenin imzalanması nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937116
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0472
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4277
En Düşük
8,3596
18:0510,2828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0212
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2828
En Düşük
10,2029
18:05508,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,66
|Açılış
|: 508,68
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,98
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4031
|8,4277
|% 0,56
|
|Euro
|10,2359
|10,2828
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,8649
|11,9244
|% 0,07
|
|Frank
|9,3292
|9,3854
|% 0,31
|
|Riyal
|2,2357
|2,2469
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|4,88
|
|Altın Gr.
|509
|509
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,54
|27,59
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|1,56
|