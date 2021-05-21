Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.05.2021 09:56



***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin uluslararası pazarlardaki konumunu daha da sağlamlaştırma ve global markalarla olan stratejik işbirliklerini güçlendirme hedefi doğrultusunda, %100 bağlı ortaklığımız olan Vestel Ticaret AŞ, 20.05.2021 tarihinde Posco International Corporation ile AB ülkeleri, Rusya, Türki Cumhuriyeti ülkeleri ve Türkiye dahil olmak üzere toplam 49 ülke için Daewoo markası lisansı altında televizyon ve beyaz eşya ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi, satışı, pazarlaması ve dağıtımına ilişkin hakları kapsayan bir marka lisans anlaşması imzalamıştır. Söz konusu anlaşma, 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 10 yıl süre ile geçerli olacaktır. İmzalanan marka lisans anlaşması ile Şirketimizin Türkiye'deki ve ihracat pazarlarındaki rekabet gücünün ve markalı satışlarının artırılması hedeflenmektedir. Bu açıklamada bahsi geçen anlaşmaya ilişkin niyet mektubunun imzalanması aşamasında, nihai görüşmelere geçilip geçilmeyeceği belirsizlik taşıdığından ve kamuya açıklama yapılması yatırımcıları yanıltabileceğinden ve Şirketin süreç içerisindeki rekabet ve pazarlık gücü olumsuz etkilenebileceğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, söz konusu içsel bilginin kamuya açıklanması Yönetim Kurulu'nun 07.10.2020 tarih ve 2020/45 sayılı erteleme kararı ile bağlayıcı bir sözleşme akdedilene kadar ertelenmiştir. Nihai sözleşmenin imzalanması nedeniyle erteleme sebebi ortadan kalktığı için işbu açıklama yapılmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937116


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.452
Değişim :  0,14% |  2,02
Açılış :  1.456  
Önceki Kapanış :  1.450  
En Yüksek
1.462 En Düşük
1.449
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZGYO 1,87 26.560.501 % 10,00  
SONME 38,64 7.528.535 % 9,96  
VAKFN 11,94 288.870.888 % 9,94  
DOKTA 31,18 981.470 % 9,94  
MERKO 6,21 13.113.128 % 9,91  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4031 8,4277 % 0,56  
Euro 10,2359 10,2828 % 0,21  
Sterlin 11,8649 11,9244 % 0,07  
Frank 9,3292 9,3854 % 0,31  
Riyal 2,2357 2,2469 % 0,34  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.882 1.882 4,88  
Altın Gr. 509 509 2,84  
Cumhuriyet 3.341 3.391 5,00  
Tam 3.325 3.408 -0,81  
Yarım 1.607 1.649 -0,39  
Çeyrek 806 824 -0,20  
Gümüş.Ons 27,54 27,59 -0,19  
Gümüş Gr. 7,45 7,46 -0,03  
B. Petrol 66,67 66,67 1,56  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru