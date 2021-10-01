***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYurt dışı iştiraklerimizin yapılandırması kapsamında, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ'nin ("Vestel Ticaret") İngiltere'de mukim %100 bağlı ortaklığı Vestel UK Limited'in tüm varlık, yükümlülük ve operasyonlarının, 1 Ekim 2021 itibarıyla, yine Vestel Ticaret'in %100 bağlı ortaklığı olan Hollanda'da mukim Vestel Holland B.V.'nin İngiltere'de kurulu şubesi Vestel Holland B.V. UK Branch Office'e devredilmesine karar verilmiştir. Devir işlemleri sonrasında Vestel Holland B.V. UK Branch Office, Vestel UK Limited'in organizasyon, ortaklık yapısı, fonksiyon ve operasyonlarını mevcut hali ile devam ettirecektir. Bu değişiklik Şirketimizin İngiltere'deki pazar konumunu etkilemeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966002BIST