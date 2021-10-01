***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2021 09:30
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt dışı iştiraklerimizin yapılandırması kapsamında, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ'nin ("Vestel Ticaret") İngiltere'de mukim %100 bağlı ortaklığı Vestel UK Limited'in tüm varlık, yükümlülük ve operasyonlarının, 1 Ekim 2021 itibarıyla, yine Vestel Ticaret'in %100 bağlı ortaklığı olan Hollanda'da mukim Vestel Holland B.V.'nin İngiltere'de kurulu şubesi Vestel Holland B.V. UK Branch Office'e devredilmesine karar verilmiştir. Devir işlemleri sonrasında Vestel Holland B.V. UK Branch Office, Vestel UK Limited'in organizasyon, ortaklık yapısı, fonksiyon ve operasyonlarını mevcut hali ile devam ettirecektir. Bu değişiklik Şirketimizin İngiltere'deki pazar konumunu etkilemeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966002
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
0
En Düşük
0
18:058,8850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0031
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8958
En Düşük
8,8615
18:0510,2987
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0084
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3222
En Düşük
10,2617
18:05501,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 501,18
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
499,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8836
|8,8874
|% -0,01
|
|Euro
|10,2925
|10,3001
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,9141
|11,9738
|% -0,14
|
|Frank
|9,4939
|9,5511
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3610
|2,3729
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-3,00
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,11
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,22
|78,22
|-0,09
|