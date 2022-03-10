***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Eyaletinde Vestel Ticaret AŞ'nin %100 hissedarlığında Vestel USA Inc. isimli yeni bir şirket kurulmuştur. Yeni kurulan şirket vasıtasıyla, Kuzey Amerika'da artan iş hacmi ve müşteri portföyünün yakından takip edilmesi ve yönetilmesi, pazar araştırmaları ile pazardaki ihtiyaçların doğru bir şekilde tespit edilmesi, bu sayede mevcut ürün gamının adaptasyonu ve pazara özel ürünlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009341BIST