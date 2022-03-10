***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2022 23:03
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Eyaletinde Vestel Ticaret AŞ'nin %100 hissedarlığında Vestel USA Inc. isimli yeni bir şirket kurulmuştur. Yeni kurulan şirket vasıtasıyla, Kuzey Amerika'da artan iş hacmi ve müşteri portföyünün yakından takip edilmesi ve yönetilmesi, pazar araştırmaları ile pazardaki ihtiyaçların doğru bir şekilde tespit edilmesi, bu sayede mevcut ürün gamının adaptasyonu ve pazara özel ürünlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009341
BIST
18:052.042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
18:0514,8178
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1693
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9295
En Düşük
14,6097
18:0516,4124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1583
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
18:05955,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 16,89
|Açılış
|: 955,74
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
963,12
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OTTO
|34,98
|1.031.945
|% 10,00
|
|UZERB
|42,90
|848.898
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.240.254
|% 9,98
|
|KARYE
|17,32
|67.250.411
|% 9,97
|
|PAPIL
|20,00
|18.012.642
|% 9,95
|
|ULUUN
|8,55
|295.387.786
|% -7,27
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|OZKGY
|7,32
|61.801.954
|% -6,99
|
|NTHOL
|9,03
|80.621.841
|% -6,81
|
|EDIP
|3,23
|7.299.008
|% -5,83
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|THYAO
|25,74
|3.666.111.995
|% -1,53
|
|EREGL
|34,62
|2.436.423.927
|% 2,24
|
|SASA
|53,70
|2.421.012.312
|% -3,76
|
|TUPRS
|205,90
|2.319.129.921
|% 5,05
|
|KRDMD
|15,37
|5.512.358.839
|% 7,26
|
|ODAS
|1,51
|412.905.193
|% 1,34
|
|EKGYO
|2,12
|514.784.876
|% -2,75
|
|DOHOL
|3,12
|699.661.979
|% -0,95
|
|YKBNK
|3,68
|619.887.366
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8162
|14,8178
|% 1,16
|
|Euro
|16,3269
|16,4124
|% 0,97
|
|Sterlin
|19,3642
|19,4613
|% 0,64
|
|Frank
|15,8872
|15,9829
|% 0,93
|
|Riyal
|3,9433
|3,9630
|% 1,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|11,29
|
|Altın Gr.
|955
|955
|16,03
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,98
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,26
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,49
|