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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.10.2022 09:51
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.08.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

10.11.2016, 07.04.2017, 08.05.2017 ve 09.08.2019 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden Rekabet Kurulu'nun 07.11.2016 tarihli ve 16-37/628-279 sayılı kararı ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Vestel Ticaret AŞ aleyhine hükmedilen 8.024.370,30-TL tutarındaki idari para cezasının dörtte üçü olan 6.018.277,72-TL, 4054 sayılı Kanun'un 55. maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6 maddesi uyarınca Vestel Ticaret AŞ tarafından 06.04.2017 tarihinde ödenmesinin yanı sıra, söz konusu idari işlemin iptali için Ankara 6. İdare Mahkemesi nezdinde açılan davada verilen davanın reddi kararı üzerine yapılan istinaf başvurusunun reddini takiben yapılan temyiz başvurusu da, Danıştay 13. Dairesi'nin 14.04.2022 tarih ve E. 2019/3392, K. 2022/1688 sayılı gerekçeli kararı ile reddedilmiş olup, Vestel Ticaret AŞ aleyhine verilen Kurul kararı kesinleşmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070618


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