***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %23 pay sahibi olduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Togg"), Gemlik Kampüsü'nün 29 Ekim'deki resmi açılışı ile birlikte seri üretime hazır hale gelmiştir. Ticari satışlara Mart 2023'te başlanması planlanmaktadır. Togg, elektrikli araçlar tasarlayan, bu araçlar etrafında bir mobilite ekosistemi inşa eden ve bu ekosistem sayesinde geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı hedefleyen geleceğin teknoloji şirketidir. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak ve bu üretim adetlerine ulaşıldığında 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan şirket, 2030 yılına kadar 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedeflemektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075135BIST