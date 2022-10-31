***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 09:19
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %23 pay sahibi olduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Togg"), Gemlik Kampüsü'nün 29 Ekim'deki resmi açılışı ile birlikte seri üretime hazır hale gelmiştir. Ticari satışlara Mart 2023'te başlanması planlanmaktadır. Togg, elektrikli araçlar tasarlayan, bu araçlar etrafında bir mobilite ekosistemi inşa eden ve bu ekosistem sayesinde geniş kitlelerin hayatını kolaylaştırarak sürdürülebilir bir gelecek yaratmayı hedefleyen geleceğin teknoloji şirketidir. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak ve bu üretim adetlerine ulaşıldığında 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan şirket, 2030 yılına kadar 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretimi hedeflemektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075135
BIST
10:283.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 20,78
|Açılış
|: 3.885
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|: 3.879
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3.915
En Düşük
3.885
10:2818,6166
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,5750
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:2818,5282
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986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:28
|PETUN
|48,10
|25.541.009
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|3.019.779
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|148.582.541
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|3.976.833
|% 9,95
|
|NTGAZ
|29,66
|20.250.632
|% 9,93
|
|AGYO
|5,50
|22.499.145
|% -9,98
|
|ATLAS
|1,85
|3.652.021
|% -9,76
|
|ADEL
|50,75
|13.234.706
|% -8,64
|
|ERCB
|74,05
|18.929.840
|% -7,21
|
|DOBUR
|52,60
|3.300.016
|% -6,24
|
|THYAO
|97,35
|687.962.750
|% 0,41
|
|SASA
|114,60
|573.408.627
|% 4,85
|
|AKBNK
|14,31
|404.473.089
|% -2,52
|
|EKGYO
|4,39
|260.327.478
|% -0,68
|
|YKBNK
|8,73
|253.093.139
|% -1,69
|
|EKGYO
|4,39
|260.327.478
|% -0,68
|
|SKBNK
|2,04
|77.387.642
|% -0,49
|
|TSKB
|2,97
|95.051.851
|% -1,66
|
|YKBNK
|8,73
|253.093.139
|% -1,69
|
|AKBNK
|14,31
|404.473.089
|% -2,52
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6166
|% 0,19
|
|Euro
|18,5094
|18,5282
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,5003
|21,6081
|% -0,08
|
|Frank
|18,5669
|18,6787
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,21
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|-1,65
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.593
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.213
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,10
|19,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,11
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|B. Petrol
|92,64
|92,64
|-1,13
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