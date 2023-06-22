***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSmart mobilite vizyonu doğrultusunda, otomotiv elektroniği uygulamaları, elektrikli araç şarj ve batarya çözümleri alanlarında da büyümesini sürdürmekte olan Vestel Elektronik'in, Manisa, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mevcut üretim tesislerinde gerçekleştireceği otomotiv yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı dijital dönüşüm çağrısına yapmış olduğu başvuru kabul edilmiş olup Şirket, Otomotiv Ekran Teknolojileri ve Bağlanabilirlik Ürünleri Projesi çerçevesinde, Haziran ayı itibarıyla Yatırım Teşvik Belgesi almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında araç içi bilgi ve eğlence sistemlerinin ekran donanımları, otomotiv kartları ve mobilite ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin süresi 52 aydır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanacak teşvik unsurları (Destek Unsurları Stratejik Yatırımlar Teşvik Uygulaması) aşağıda yer almaktadır. a.KDV İstisnası ve İadesi b.Gümrük Vergisi Muafiyeti c.Kurumlar Vergisi İndirimi d.Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği e.Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği f.Gelir Vergisi Stopajı Desteği g.Faiz veya Kâr Payı Desteği Vestel Elektronik'in otomotiv sektörüne yönelik yatırımlarının, gelişen müşteri portföyü ve ürün gamı ile birlikte artarak devam etmesi hedeflenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161417BIST