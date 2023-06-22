***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2023 19:39
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Smart mobilite vizyonu doğrultusunda, otomotiv elektroniği uygulamaları, elektrikli araç şarj ve batarya çözümleri alanlarında da büyümesini sürdürmekte olan Vestel Elektronik'in, Manisa, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mevcut üretim tesislerinde gerçekleştireceği otomotiv yatırımları için T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı dijital dönüşüm çağrısına yapmış olduğu başvuru kabul edilmiş olup Şirket, Otomotiv Ekran Teknolojileri ve Bağlanabilirlik Ürünleri Projesi çerçevesinde, Haziran ayı itibarıyla Yatırım Teşvik Belgesi almaya hak kazanmıştır. Proje kapsamında araç içi bilgi ve eğlence sistemlerinin ekran donanımları, otomotiv kartları ve mobilite ürünlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Projenin süresi 52 aydır. Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanacak teşvik unsurları (Destek Unsurları Stratejik Yatırımlar Teşvik Uygulaması) aşağıda yer almaktadır. a.KDV İstisnası ve İadesi b.Gümrük Vergisi Muafiyeti c.Kurumlar Vergisi İndirimi d.Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği e.Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği f.Gelir Vergisi Stopajı Desteği g.Faiz veya Kâr Payı Desteği Vestel Elektronik'in otomotiv sektörüne yönelik yatırımlarının, gelişen müşteri portföyü ve ürün gamı ile birlikte artarak devam etmesi hedeflenmektedir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161417
BIST
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18:055.428
En Düşük
|Değişim
|: 4,65%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.435
18:0524,8365
En Yüksek
|Değişim
|: 5,39%
|| 1,2701
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,8654
En Düşük
23,4314
18:0527,2489
En Yüksek
|Değişim
|: 5,42%
|| 1,4000
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,4126
En Düşük
25,6253
18:051.529,87
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 65,28
|Açılış
|: 1.529,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.530,05
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|40,48
|115.854.490
|% 10,00
|
|SELGD
|6,60
|4.810.373
|% 10,00
|
|POLTK
|3.049,20
|59.753.135
|% 10,00
|
|VKFYO
|22,66
|61.403.350
|% 10,00
|
|UZERB
|255,20
|1.801.134
|% 10,00
|
|BURVA
|66,15
|39.368.716
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|116.480.876
|% -9,98
|
|PAMEL
|128,00
|123.966.646
|% -7,91
|
|INGRM
|605,00
|14.035.912
|% -7,21
|
|PRKME
|17,97
|246.841.390
|% -7,04
|
|THYAO
|180,30
|12.651.158.587
|% 6,43
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|EKGYO
|6,86
|1.574.391.499
|% 5,21
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,8294
|24,8365
|% 5,39
|
|Euro
|27,1870
|27,2489
|% 5,42
|
|Sterlin
|31,5207
|31,6788
|% 5,07
|
|Frank
|27,5722
|27,7383
|% 4,89
|
|Riyal
|6,5930
|6,6261
|% 5,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-17,18
|
|Altın Gr.
|1.523
|1.523
|58,64
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.810
|5.003
|232,00
|
|Çeyrek
|2.412
|2.501
|115,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|17,83
|17,85
|0,67
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|-3,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKFEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 508 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 414 adet işlem
-
17:57ARCLK
Yüzde 8.25 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 703 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 59 artarak (% 4.31 ) 4, 875