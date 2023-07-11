***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.07.2023 09:30
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", Şirket sermayemizin %25'ini aşan bir limit ile 1 (bir) yıl süreyle geçerli olacak şekilde yenilenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170248
BIST
'
11:476.321
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 50,44
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
11:4726,0928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
11:4728,7288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0766
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
11:471.625,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 10,06
|Açılış
|: 1.625,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,14
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler11:47
|IDEAS
|41,80
|24.326.580
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|38.536.985
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|61.754.973
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|15.266.698
|% 9,99
|
|OYAYO
|18,08
|18.019.798
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|55.452.476
|% -10,00
|
|LUKSK
|54,00
|14.521.599
|% -8,55
|
|EUKYO
|7,23
|889.189
|% -5,37
|
|ICUGS
|7,81
|6.793.088
|% -4,41
|
|IZFAS
|12,82
|33.595.459
|% -4,33
|
|SASA
|61,50
|3.226.950.918
|% 4,33
|
|THYAO
|216,70
|2.993.209.216
|% 0,98
|
|ASELS
|63,00
|2.364.123.450
|% 2,27
|
|KOZAL
|28,84
|1.974.573.053
|% 1,34
|
|ASTOR
|80,15
|1.864.565.822
|% -1,35
|
|ADESE
|1,81
|241.887.667
|% 1,69
|
|EKGYO
|8,38
|1.071.410.002
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,08
|1.319.836.842
|% 0,69
|
|ZOREN
|3,65
|365.299.980
|% -1,62
|
|SKBNK
|2,91
|219.395.011
|% 0,69
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0875
|26,0928
|% 0,02
|
|Euro
|28,7122
|28,7288
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,5326
|33,7008
|% 0,22
|
|Frank
|29,4974
|29,6751
|% 0,48
|
|Riyal
|6,9395
|6,9743
|% 0,06
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|11,23
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.626
|10,31
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.475
|10.673
|31,00
|
|Yarım
|5.238
|5.361
|16,00
|
|Çeyrek
|2.627
|2.681
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,49
|0,07
|
|B. Petrol
|78,09
|78,09
|0,40
|
Seans Raporu
11:47
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12:03A1CAP
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12:00BRKVY
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Endeks 6, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 48, 784.00 milyon TL de
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11:58GUBRF
Yüzde 4.58 oranında artışla 294.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 080, 259 adet işlem
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11:57OSTIM
Yüzde 7.89 oranında artışla 6.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 909, 268 adet işlem