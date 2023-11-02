***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.03.2018 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ (Vestel Ticaret) hakkında Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 02.01.2020 tarih ve 20-01/13-5 sayılı Rekabet Kurulu kararı ile Vestel Ticaret'in 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verilmişti. Anılan Kurul Kararı'nın iptali talebi ile açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesi 11.01.2023 tarih ve 2022/2198 E., 2023/60 K. sayılı kararıyla istinaf yolu açık olmak üzere, dava konusu idari işlemin iptaline karar vermişti. İdare Mahkemesi kararına karşı, taraf sıfatıyla Rekabet Kurumu müdahil sıfatıyla ise Vestel Ticaret olarak istinaf kanun yoluna başvurulmuş olup, Ankara 8. Bölge İdare Mahkemesi 10.05.2023 tarih ve 2023/412 E., 2023/623 K. sayılı kararıyla Rekabet Kurumu ve Vestel Ticaret'in istinaf başvurularının kabulü ile Ankara 4. İdare Mahkemesi'nce verilen kararın kaldırılmasına ve iddia edilen dosyayı esastan inceleyerek, bilgi aktarımının/bilgi paylaşımının, her iki teşebbüsün ortak iradeleriyle gerçekleştirildiğine dair her türlü şüpheden uzak hukuken kabul edilebilir, somut delillerle ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermişti. Son olarak, davacı taraf bu karara karşı temyiz başvurusunda bulunmuş ve Danıştay 13. Dairesi'nin 19.10.2023 tarih ve 2023/2388 E., 2023/4225 K. sayılı kararı ile davacının temyiz isteminin reddine ve anılan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanmasına kesin olarak oybirliğiyle karar verilmiştir. Böylece tüm olağan kanun yolları tükenerek, Vestel Ticaret'in 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal etmediğine dolayısıyla aynı Kanun'un 16. maddesi uyarınca Vestel Ticaret'e idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına ilişkin Rekabet Kurulu kararı da idari yönden kesinleşmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213728BIST