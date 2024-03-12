***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarVestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. şirketinin %100 dolaylı bağlı ortaklığı,Çin menşeli Huizhou Desay ESS Co., Ltd. firması arasında, Türkiye ve rekabet avantajı sağlanabilecek diğer pazarlarda, yenilenebilir enerjinin lityum batarya sistemleri ile depolanması alanında, enerji depolama sistemlerinin tasarımı, montajı, imalatı ve satışını da kapsayacak ve Şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ve çalışmalarına katkıda bulunacak potansiyel bir iş birliği için 12.03.2024 tarihinde, üç ay süreli, tarafların mutabık kalması halinde bir üç ay süreyle daha uzatılabilecek, bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalanmıştır. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257809BIST