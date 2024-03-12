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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.03.2024 09:34
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd. şirketinin %100 dolaylı bağlı ortaklığı,Çin menşeli Huizhou Desay ESS Co., Ltd. firması arasında, Türkiye ve rekabet avantajı sağlanabilecek diğer pazarlarda, yenilenebilir enerjinin lityum batarya sistemleri ile depolanması alanında, enerji depolama sistemlerinin tasarımı, montajı, imalatı ve satışını da kapsayacak ve Şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ve çalışmalarına katkıda bulunacak potansiyel bir iş birliği için 12.03.2024 tarihinde, üç ay süreli, tarafların mutabık kalması halinde bir üç ay süreyle daha uzatılabilecek, bağlayıcı olmayan bir Niyet Mektubu (MoU) imzalanmıştır. Gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257809


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DOBUR 147,40 28.553.156 % 10,00  
BANVT 183,70 140.553.799 % 10,00  
DESPC 59,40 69.576.131 % 10,00  
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Frank 37,4013 37,5887 % -0,39  
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Platin 930,95 932,75 % 0,66  
Paladyum 1.026,09 1.032,04 % 0,66  
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