***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.03.2019, 07.12.2020, 27.01.2023 ve 29.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.03.2019, 07.12.2020, 27.01.2023 ve 29.11.2023 tarihli KAP açıklamalarımıza istinaden Danıştay 13. Dairesi 10.04.2023 tarih ve 2023/206 E., 2023/1767 K. sayılı kararıyla, Rekabet Kurumu ve Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret AŞ (Vestel Ticaret)'in temyiz başvurularını kabul ederek istinaf kararının bozulmasına, Rekabet Kurulu'nun kararının hukuka uygun olduğuna ve dosyanın Vestel Ticaret ve Whirlpool (Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama ve Ticaret AŞ ve Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ) lehine karar verilmek üzere tekrar İstinaf Mahkemesi (Ankara 8. İdari Dava Dairesi)'ne gönderilmesine karar vermişti. Danıştay'ın bozma kararına istinaden dosya Ankara 8. İdari Dava Dairesi'ne gönderilmiş ve Danıştay'ın bozma kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Whirlpool ve Vestel Ticaret hakkında başlatılan soruşturma Rekabet Kurumu'nun 23-37/689-238 sayılı kararı ile sonlandırılmıştı. Gelinen aşamada Ankara 8. İdari Dava Dairesi 2023/1627 E. ve 2024/395 sayılı kararı ile Danıştay 13. Dairesi'nin bozma kararına uyarak davacıların istinaf başvurusunun reddine karar vermiştir. Böylelikle Whirlpool'un Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı alması nedeniyle, pazardaki mevcut Whirlpool ürünlerinin satış sonrası hizmetlerinin Vestel Ticaret tarafından yerine getirilmesine ilişkin anlaşma Ankara 8. İdari Dava Dairesi kararıyla da hukuka uygun bulunmuştur. Usulen söz konusu karara karşı temyiz yolu açıktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258473BIST