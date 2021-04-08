***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.04.2021 17:07
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.380.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.380.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 07.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4.2138
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVSTL72227
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.380.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.10.2020 07.10.2020 08.10.2020 3,0399 12,193 12,1986 Evet
2 07.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 3,794 15,2177 15,2264 Evet
3 08.04.2021 07.04.2021 08.04.2021 4,2138 16,9013 18,1637 Evet
4 08.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 5,067 20,3236 21,591
5 07.10.2021 06.10.2021 07.10.2021
6 06.01.2022 05.01.2022 06.01.2022
7 07.04.2022 06.04.2022 07.04.2022
8 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 07.07.2022 06.07.2022 07.07.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.07.2020 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 50.380.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, TRSVSTL72227 ISIN kodlu tahvilin 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.122.912,43 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925411
BIST