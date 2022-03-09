***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Bono İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 25.08.2022Vade (Gün Sayısı) 169Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %21,50ISIN Kodu TRFVSTL82215Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 109.570.000Kupon Sayısı 0Ek Açıklamalar25.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizce 750.000.000,00- TL (YediyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, İhraç Belgesi'nin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli olarak, her türlü borçlanma aracı ihraç edilmesi için yaptığımız başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 169 gün vadeli 109.570.000 nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (09.03.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008924BIST