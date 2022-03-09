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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.03.2022 23:53
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere İskontolu Bono İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.08.2022
Vade (Gün Sayısı) 169
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %21,50
ISIN Kodu TRFVSTL82215
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 109.570.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
25.02.2021 tarihli özel durum açıklamamızla, Şirketimizce 750.000.000,00- TL (YediyüzellimilyonTürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, İhraç Belgesi'nin tebliği akabinde 1 yıl içerisinde çeşitli tarihlerde, 5 (beş) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere veya tahsisli olarak, her türlü borçlanma aracı ihraç edilmesi için yaptığımız başvurumuzun onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda, Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 169 gün vadeli 109.570.000 nominal değerdeki iskontolu finansman bonosuna ilişkin satış işlemi bugün (09.03.2022) itibarıyla tamamlanmıştır. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık etmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008924


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AVGYO 2,87 15.199.332 % 9,96  
SASA 55,80 2.560.725.075 % 9,95  
GRSEL 9,07 449.600 % 9,94  
AVOD 1,89 96.862.534 % 9,88  
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Tam 6.153 6.311 -66,11  
Yarım 2.974 3.053 -31,98  
Çeyrek 1.492 1.526 -15,99  
Gümüş.Ons 25,73 25,76 -0,70  
Gümüş Gr. 12,12 12,13 -0,16  
B. Petrol 113 113 -15,26  
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