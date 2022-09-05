***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSVSTL42311 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 29.04.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 12.04.2023Vade (Gün Sayısı) 399Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri %2,5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSVSTL42311Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 09.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.860.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Evet2 05.09.2022 02.09.2022 05.09.2022 6,4274 26,0667 28,741 10.339.115,64 1 Evet3 05.12.2022 02.12.2022 05.12.2022 4,0643 16,3019 17,32684 12.04.2023 11.04.2023 12.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.04.2023 11.04.2023 12.04.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating A (Trk)/( Stabil Görünüm) 30.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 09.03.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 160.860.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSVSTL42311 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 10.339.115,64 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,0643 olarak (yıllık basit faiz %16,3019) kesinleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060228BIST