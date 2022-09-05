***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.09.2022 17:39
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSVSTL42311 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 29.04.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 12.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 399
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri %2,5
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVSTL42311
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.03.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 09.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.860.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Evet
2 05.09.2022 02.09.2022 05.09.2022 6,4274 26,0667 28,741 10.339.115,64 1 Evet
3 05.12.2022 02.12.2022 05.12.2022 4,0643 16,3019 17,3268
4 12.04.2023 11.04.2023 12.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.04.2023 11.04.2023 12.04.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating A (Trk)/( Stabil Görünüm) 30.11.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 09.03.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 160.860.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSVSTL42311 ISIN kodlu tahvilin 2. kupon ödeme dönemine ilişkin 10.339.115,64 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. 3. kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı %4,0643 olarak (yıllık basit faiz %16,3019) kesinleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060228
BIST