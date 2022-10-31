***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSVSTL82317 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 750.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 21.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 25.08.2023Vade (Gün Sayısı) 389Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREAEk Getiri 3Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSVSTL82317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.06.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2022Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 01.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.10.2022 28.10.2022 31.10.2022 9,2247 37 42,4638 2.767.410 Evet2 30.01.2023 27.01.2023 30.01.20233 02.05.2023 28.04.2023 02.05.20234 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR-Eurasia Rating A (Trk)/( Stabil Görünüm) 30.11.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından 01.08.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 30.000.000 TL nominal değerli, 389 gün vadeli, TRSVSTL82317 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.767.410 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075305BIST