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***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.10.2022 16:44
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin B


***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSVSTL82317 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 750.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 21.06.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 25.08.2023
Vade (Gün Sayısı) 389
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 3
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSVSTL82317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 21.06.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 01.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.08.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.10.2022 28.10.2022 31.10.2022 9,2247 37 42,4638 2.767.410 Evet
2 30.01.2023 27.01.2023 30.01.2023
3 02.05.2023 28.04.2023 02.05.2023
4 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating A (Trk)/( Stabil Görünüm) 30.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 01.08.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 30.000.000 TL nominal değerli, 389 gün vadeli, TRSVSTL82317 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 2.767.410 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075305


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Tam 6.615 6.689 38,00  
Yarım 3.223 3.270 21,00  
Çeyrek 1.617 1.634 10,00  
Gümüş.Ons 19,64 19,68 0,49  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,27  
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