***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 111.136.600,00 TRY 33,13Olgun ZORLU 77.312.417,00 TRY 23,05Zeki ZORLU 36.240.196,00 TRY 10,80Türkan ZORLU 2.416.013,00 TRY 0,72Zülal ZORLU 2.416.013,00 TRY 0,72Selen ZORLU MELİK 2.416.013,00 TRY 0,72Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.416.013,00 TRY 0,72Şehminur AYDIN 2.416.013,00 TRY 0,72Mehmet Emre ZORLU 2.416.013,00 TRY 0,72Şule CÜMBÜŞ 2.416.013,00 TRY 0,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848140BIST