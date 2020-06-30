***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.06.2020 16:53
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 110.538.599,74 TRY 32,95
Olgun ZORLU 76.896.417,21 TRY 22,92
Zeki ZORLU 36.045.195,57 TRY 10,75
Türkan ZORLU 2.403.013,04 TRY 0,72
Zülal ZORLU 2.403.013,04 TRY 0,72
Selen ZORLU MELİK 2.403.013,04 TRY 0,72
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.403.013,04 TRY 0,72
Şehminur AYDIN 2.403.013,04 TRY 0,72
Mehmet Emre ZORLU 2.403.013,04 TRY 0,72
Şule CÜMBÜŞ 2.403.013,04 TRY 0,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853507
BIST
17:01116.235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 391,60
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
17:016,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
17:017,6968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
17:01390,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,62
|Açılış
|: 390,09
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.941.238
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.276.220
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.590
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.584.130
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.379.317
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|546.908.184
|% -9,09
|
|ULAS
|5,94
|9.914.444
|% -7,48
|
|GLBMD
|4,50
|18.688.899
|% -6,64
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,22
|2.102.016.049
|% 3,21
|
|EKGYO
|2,05
|1.907.760.242
|% 6,77
|
|GARAN
|8,48
|1.095.265.318
|% -0,59
|
|KARSN
|2,95
|776.151.983
|% 3,87
|
|THYAO
|12,52
|723.829.165
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,05
|1.907.760.242
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,22
|2.102.016.049
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,68
|608.011.843
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,44
|419.179.311
|% 2,86
|
|KARSN
|2,95
|776.151.983
|% 3,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4043
|8,4465
|% -0,02
|
|Frank
|7,1865
|7,2298
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8218
|1,8310
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,98
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.542
|-9,00
|
|Tam
|2.597
|2.608
|-9,30
|
|Yarım
|1.262
|1.276
|-4,60
|
|Çeyrek
|631
|639
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,01
|
Seans Raporu
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17:15DESA
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 521, 439 adet işlem
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17:14CEOEM
Yüzde 9.79 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 495, 292 adet işlem
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17:12MARTI
Yüzde 6.78 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 582, 552 adet işlem
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17:11XU100
Endeks 116, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 18, 122.00 milyon TL de
-
17:10TSGYO
Yüzde 5.62 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 510, 285 adet işlem