***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.12.2020 16:15
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 103.314.398,18 TRY 30,80
Olgun ZORLU 71.870.885,69 TRY 21,42
Zeki ZORLU 33.689.477,67 TRY 10,04
Türkan ZORLU 2.245.965,18 TRY 0,67
Zülal ZORLU 2.245.965,18 TRY 0,67
Selen ZORLU MELİK 2.245.965,18 TRY 0,67
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.245.965,18 TRY 0,67
Şehminur AYDIN 2.245.965,18 TRY 0,67
Mehmet Emre ZORLU 2.245.965,18 TRY 0,67
Şule CÜMBÜŞ 2.245.965,18 TRY 0,67
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894071
BIST
17:321.380
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -28,05
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.369
17:327,6739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0453
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
17:329,3831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0305
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
17:32463,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,34
|Açılış
|: 463,89
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler17:32
|GEDIK
|12,32
|13.095.364
|% 10,00
|
|ALCAR
|309,20
|64.099.631
|% 10,00
|
|INVEO
|39,38
|47.382.216
|% 10,00
|
|BOSSA
|15,40
|23.223.874
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|771.640
|% 10,00
|
|KARTN
|2.706,10
|479.044.911
|% -10,00
|
|ISBIR
|2.489,50
|668.937
|% -10,00
|
|RAYSG
|18,02
|20.486.548
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|845.050
|% -9,99
|
|MERKO
|8,95
|79.313.561
|% -9,98
|
|TSKB
|1,87
|1.968.425.794
|% 1,63
|
|THYAO
|12,15
|1.832.870.093
|% -6,25
|
|ASELS
|18,04
|1.764.160.064
|% 1,12
|
|GARAN
|9,59
|1.555.488.532
|% -2,84
|
|ODAS
|4,08
|1.246.010.003
|% 3,03
|
|TSKB
|1,87
|1.968.425.794
|% 1,63
|
|EKGYO
|2,11
|1.154.450.906
|% -4,52
|
|ODAS
|4,08
|1.246.010.003
|% 3,03
|
|GARAN
|9,59
|1.555.488.532
|% -2,84
|
|YKBNK
|2,98
|460.625.237
|% -3,25
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6721
|7,6739
|% 0,59
|
|Euro
|9,3726
|9,3831
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,1941
|10,2452
|% -0,68
|
|Frank
|8,6233
|8,6752
|% 0,33
|
|Riyal
|2,0394
|2,0496
|% 0,59
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,23
|
|Altın Gr.
|463
|463
|1,91
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|5,00
|
|Tam
|3.065
|3.146
|2,46
|
|Yarım
|1.481
|1.522
|1,19
|
|Çeyrek
|743
|761
|0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,06
|
|B. Petrol
|50,12
|50,12
|-2,14
|