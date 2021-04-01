***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Ahmet Nazif ZORLU 102.164.398,18 TRY 30,46Olgun ZORLU 71.070.885,69 TRY 21,19Zeki ZORLU 33.314.477,67 TRY 9,93Türkan ZORLU 2.220.965,18 TRY 0,66Zülal ZORLU 2.220.965,18 TRY 0,66Selen ZORLU MELİK 2.220.965,18 TRY 0,66Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.220.965,18 TRY 0,66Şehminur AYDIN 2.220.965,18 TRY 0,66Mehmet Emre ZORLU 2.220.965,18 TRY 0,66Şule CÜMBÜŞ 2.220.965,18 TRY 0,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922655BIST