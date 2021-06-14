***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.06.2021 16:41
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ Buzdolabı, çamaşır makinesi, pişirici cihazlar, bulaşık makinesi, split klima üniteleri ve termosifon üretimi ve satışı 190.000.000,00 161.815.578,0 TRY 85,17 Bağlı ortaklık
Vestel Komünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ Faaliyetini Ege Serbest Bölge'de devam ettirmektedir 25.715.904,00 25.715.904,00 TRY 100 Bağlı ortaklık
Vestel Ticaret AŞ Vestel Şirketler Grubu'na ait üretim şirketlerinin ürettiği ürünlerin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ve satışı 983.500.000,00 983.500.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklık
Vestel CIS Ltd. TV ve beyaz eşya satışı 8.813.107.535,00 8.813.107.535,00 RUB 100 Bağlı ortaklık
Vestel Savunma Sanayi AŞ Savunma teknolojilerinin pazarlama ve satışı 5.000.000,00 1.750.000,00 TRY 35 İştirak
Aydın Yazılım Elektronik ve Sanayi AŞ Askeri ve sivil alanlarda özgün yazılım ve teknolojiler geliştirmek 7.992.000,00 1.678.320,00 TRY 21 İştirak
Vestel Iberia SL Vestel ürünlerinin İspanya ve Portekiz'de pazarlanması ve satışı 1.000.000,00 1.000.000,00 EUR 100 Bağlı ortaklık
Vestel France SA Vestel ürünlerinin Fransa, Belçika ve İsviçre'de pazarlanması ve satışı 2.000.000,00 2.000.000,00 EUR 100 Bağlı ortaklık
Vestel Holland BV Hammadde temini ve Vestel ürünlerinin toptan satışı 18.151,00 18.151,00 EUR 100 Bağlı ortaklık
Vestel Germany GmbH Vestel ürünlerinin Almanya, Avusturya ve İsviçre'de satış, dağıtım ve servis faaliyetlerini yürütmek 500.000,00 500.000,00 EUR 100 Bağlı ortaklık
Cabot Communications Ltd. Dijital televizyon teknolojileri konusunda yazılımlar geliştirmek ve bu ürünlerin satış ve pazarlama kanallarını oluşturmak 250.000,00 227.000,00 GBP 90,8 Bağlı ortaklık
Vestel UK Ltd. Vestel ürünlerinin İngiltere'de pazarlanması ve satışı 1.076.778,00 1.076.778,00 EUR 100 Bağlı ortaklık
Vestek Elektronik Araştırma Geliştirme AŞ Elektronik sektörü ile ilgili piyasa araştırması, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklık
Vestel Trade Ltd. Vestel ürünlerinin Rusya'da pazarlanması ve satışı 449.494.000,0 449.494.000,0 RUB 100 Bağlı ortaklık
Intertechnika LLC Vestel CIS Ltd.'ye operasyonel kiralama 34.645.172,00 34.610.526,83 RUB 99,9 Bağlı ortaklık
Vestel Central Asia LLP Vestel ürünlerinin Kazakistan'da pazarlanması ve satışı 6.759.565.541,88 6.759.565.541,88 KZT 100 Bağlı ortaklık
Vestel Ventures Ar-ge AŞ Başta nesnelerin interneti, mobil projeler ve elektronik cihazlar olmak üzere yenilikçi fikir ve projeleri desteklemek ve bunlara yatırım yapmak 6.000.000,00 6.000.000,00 TRY 100 Bağlı ortaklık
Vestel Poland sp. z.o.o. Vestel ürünlerinin Polonya'da pazarlanması ve satışı 3.201.050,00 3.201.050,00 PLN 100 Bağlı ortaklık
Vestel Polska Technology Center sp. z o.o. TV ticareti 68.161.450,00 68.161.450,00 PLN 100 Bağlı ortaklık
Vestel Electronics Gulf DMCC Orta Doğu ve Afrika bölgesine yapılan satışlar için tanıtım, pazarlama ve satış faaliyetlerinin yürütülmesi 1.460.000,00 1.460.000,00 AED 100 Bağlı Ortaklık
Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ Maden- Metalurji 1.832.670.000,00 916.335.000,00 TRY 50 İştirak
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek 996.774.000,0 229.258.020,0 TRY 23 İştirak
Vest Batarya Sistemleri AŞ Elektrikli araçlarda ve elektrik depolama sistemlerinde kullanılan bataryalar ile batarya anotu, katotu ve hücrelerinin üretimi, pazarlaması, satışı, ithalatı ve ihracatı 50.000,00 50.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Vestel Electronica SRL Vestel ürünlerinin Romanya'da pazarlanması ve satışı 91.990,00 91.990,00 RON 100 Bağlı Ortaklık
Vestel Electronics Shanghai Trading Co. Ltd Hizmet 1.915.684,00 1.915.684,00 CNY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942216
BIST