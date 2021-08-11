***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.08.2021 19:01
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 100.991.398,18 TRY 30,11
Olgun ZORLU 70.254.885,69 TRY 20,94
Zeki ZORLU 32.931.977,67 TRY 9,82
Türkan ZORLU 2.195.465,18 TRY 0,65
Zülal ZORLU 2.195.465,18 TRY 0,65
Selen ZORLU MELİK 2.195.465,18 TRY 0,65
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.195.465,18 TRY 0,65
Şehminur AYDIN 2.195.465,18 TRY 0,65
Mehmet Emre ZORLU 2.195.465,18 TRY 0,65
Şule CÜMBÜŞ 2.195.465,18 TRY 0,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957384
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -26,59
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
18:058,6600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0614
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
18:0510,1844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0907
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1959
En Düşük
10,0616
18:05487,41
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 9,85
|Açılış
|: 487,41
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
488,00
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|5,06
|3.150.128
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.568.316
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.347.972
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.220.363
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.596.680
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|32.269.475
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|106.784.062
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.721.912
|% -9,98
|
|ALMAD
|1,54
|1.457.933
|% -9,94
|
|IDGYO
|3,63
|402.552
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EREGL
|19,07
|1.242.006.796
|% -3,25
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|GENIL
|15,25
|1.089.366.074
|% -3,05
|
|KRDMD
|7,88
|2.066.213.475
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,42
|484.477.439
|% -2,81
|
|GARAN
|8,95
|1.683.963.330
|% -1,76
|
|EKGYO
|1,83
|265.057.395
|% -1,08
|
|SISE
|8,34
|1.195.206.065
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6579
|8,6600
|% 0,71
|
|Euro
|10,1754
|10,1844
|% 0,90
|
|Sterlin
|11,9786
|12,0387
|% 1,08
|
|Frank
|9,3632
|9,4196
|% 1,01
|
|Riyal
|2,3023
|2,3138
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|23,65
|
|Altın Gr.
|487
|487
|9,85
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,10
|
|B. Petrol
|70,77
|70,77
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem