***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.08.2022 11:51
***VESTL*** VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Nazif ZORLU 94.964.202,18 TRY 28,31
Olgun ZORLU 66.062.053,69 TRY 19,69
Zeki ZORLU 30.966.587,67 TRY 9,23
Türkan ZORLU 2.064.439,18 TRY 0,62
Zülal ZORLU 2.064.439,18 TRY 0,62
Selen ZORLU MELİK 2.064.439,18 TRY 0,62
Fatma Şehenaz ÇAPKINOĞLU 2.064.439,18 TRY 0,62
Şehminur AYDIN 2.064.439,18 TRY 0,62
Mehmet Emre ZORLU 2.064.439,18 TRY 0,62
Şule ZORLU 2.064.439,18 TRY 0,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059050
BIST
13:143.172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 6,80
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:1418,1955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:1418,1701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0404
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1493
13:141.002,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,84
|Açılış
|: 1.002,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,39
BIST En Aktif Hisseler13:14
|EGGUB
|279,40
|88.697.830
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.573.470
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.011.135
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.174.768
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.799.910
|% -9,98
|
|PRZMA
|4,07
|1.405.357
|% -6,22
|
|PAMEL
|129,90
|4.365.037
|% -5,87
|
|THYAO
|72,10
|3.933.253.798
|% 2,34
|
|GARAN
|23,24
|1.767.536.547
|% -4,05
|
|HALKB
|8,34
|1.603.965.632
|% 6,38
|
|PETKM
|13,59
|1.415.129.536
|% 1,04
|
|EKGYO
|4,03
|1.180.626.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|1.180.626.068
|% 0,00
|
|HALKB
|8,34
|1.603.965.632
|% 6,38
|
|VAKBN
|7,07
|1.177.044.236
|% 6,32
|
|YKBNK
|6,79
|1.042.721.323
|% -1,02
|
|PETKM
|13,59
|1.415.129.536
|% 1,04
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1877
|18,1955
|% -0,03
|
|Euro
|18,1649
|18,1701
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,0885
|21,1942
|% -0,08
|
|Frank
|18,5044
|18,6158
|% -0,34
|
|Riyal
|4,8277
|4,8519
|% 0,14
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,14
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.798
|-65,00
|
|Tam
|6.728
|6.778
|-54,00
|
|Yarım
|3.278
|3.314
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,00
|18,03
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,55
|10,56
|-0,22
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|-2,68
|